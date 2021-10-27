الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الامارات والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الامارات والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، في الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الخامسة)، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021.

يستضيف منتخب الامارات الاولمبي نظيره الهندي على ملعب الفجيرة، وسيسعي الابيض الى تحقيق الانتصار ولا بديل غير ذلك اذا ما أراد العودة الى المنافسة على البطاقة المؤهلة الى النهائيات.

تنطلق صافرة بداية مباراة الامارات والهند في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الامارات والهند في تصفيات كأس آسيا 2022 على قناة أبو ظبي الرياضية، كما تنقل ايضاً على قناة الشارقة الرياضية، ويقدم موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

كان منتخب قيرغيزستان الاولمبي قد قلب الطاولة على الامارات بنتيجة (1-2)، على استاد نادي الفجيرة، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

ويتواجد المنتخب الاماراتي الاولمبي ونظيره الهندي في المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2022 تحت 23 عاماً الى جانب منتخبي عمان وقيرغيزستان.

ويتقاسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة بالتصفيات الآسيوية منتخبي قيرغيزستان والهند برصيد 3 نقاط، وسيبحث الشقيقان الامارات وعمان الى تصحيح المسار في الجولة الثانية.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.