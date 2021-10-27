نتيجة مباراة السعودية واوزبكستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما «الأخضر يتعثر في طشقند»

تعرف على نتيجة مباراة السعودية واوزبكستان في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات الأربعاء 27-10-2021.

وقع منتخب السعودية الاولمبي في فتح التعادل الإيجابي مع مستضيفه اوزبكستان بنتيجة (2-2)، في المباراة التي أقيمت على استاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عاما.

وسجل ثنائية المنتخب السعودي اليوم، حامد الغامدي في الدقيقة (40) وعبدالمحسن القحطاني (47)، بينما سجل هدفي اوزبكستان اوتابيك جوراكوزييف (45) وجاسوربيك جلال الدينوف (80).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز الكويت على بنجلادش بهدفٍ دون رد سجله يوسف الرشيدي عند الدقيقة (19)، في المباراة التي أقيمت على ستاد جار بمدينة طشقند.

وتصدر منتخب الكويت الاولمبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة واحدة لكل من السعودية واوزبكستان، بينما تتذيل بنجلادش الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

ودخل منتخب السعودية الاولمبي مباراة اليوم أمام اوزبكستان بالتشكيلة التالية: عبدالرحمن الشمري، نواف بوشل، جهاد ذكري، خليفة الدوسري، محمد الكنيدري، حامد الغامدي، منصور البيشي، حسين العيسى، زياد الجهني، عبدالمحسن القحطاني، عبدالله الحمدان.

وكان النسور الخضر الطرف الأفضل خلال شوط المباراة الأول، وافتتح التسجيل عبر حامد الغامدي في الدقيقة (40) بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في التعامل معها لتمر من بين أقدامه وتتهادى داخل الشباك.

وأدرك المنتخب الأوزبكي هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما قابل اوتابيك جوراكوزييف تمريرة عرضية أرسلها هوجيمات اركينوف من الجهة اليسرى، بتسديدة يساريه في الشباك السعودية عند الدقيقة (45).

بدأ المنتخب السعودي الشوط الثاني بتركيز، ونجح في التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة (47)، بعدما وضع عبدالله الحمدان زميله عبد المحسن القطاني في مواجهة المرمى بتمريرة سحرية جميلة حولها الأخير في الشباك دون عناء.

وخطف منتخب اوزبكستان الاولمبي هدف التعادل، بعدما تحصل اولوغبيك هوشيموف على ضربة جزاء بعد تدخل من جهاد ذكري، تولى تنفيذها القائد جاسوربيك جلال الدينوف بنجاح في الدقيقة (80)، ومرت الدقائق المتبقية من اللقاء دون جديد.

..