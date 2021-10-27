انسو فاتي احدث غيابات برشلونة في مباراة اليوم امام رايو فاييكانو بالدوري الاسباني

انضم الشاب انسو فاتي إلى قائمة غيابات برشلونة عن مباراة اليوم في الدوري الاسباني امام رايو فاييكانو، بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال مباراة الكلاسيكو امام ريال مدريد الأسبوع الماضي.

ويفتقد النادي الكتالوني في مباراة اليوم لخدمات رونالد أراوخو و بيدري و فرانكي دي يونج و عثمان ديمبلي و مارتن بريثوايت بسبب الاصابة، لينضم صاحب الرقم 10 إلى قائمة الغيابات.

فاتي، الذي قضى قرابة العام مصابًا بإصابة في الركبة، غادر خلال الكلاسيكو امام النادي الملكي، مما أثار مخاوف من حدوث انتكاسة.

ومن المعروف منذ ذلك الحين أن تواجد اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا كان موضع شك في مباراة اليوم مع رايو فاييكانو، قبل أن يتم الآن، الكشف عن مدى الضرر، وفقًا لتقرير صادر عن كادينا كوبيه.

وبحسب المحطة الإذاعية الاسبانية، فإن فاتي تعرض لضربة في ركبته اليمنى خلال الكلاسيكو يوم الأحد الماضي، ولهذا السبب تم ابعاده عن مباراة اليوم في ملعب فاليكاس.

سيشعر مشجعو برشلونة بالارتياح لسماع ذلك من نواح كثيرة، حيث أن فاتي، خضع للعملية على ركبته الأخرى – اليسرى -.

وكان رونالد كومان قد أكد أن برشلونة سيقيم فاتي اليوم لمعرفة ما إذا كان بإمكانه السفر إلى فاليكاس، لكننا نعلم الآن أنه لن يشارك في المباراة ولن يسافر.

وسيخوض برشلونة رحلة أخرى في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيواجهون ألافيس، ولذا كان من الممكن أن يكون اشراك فاتي في مباراة اليوم مخاطرة كبيرة بالنظر إلى الوقت الذي قضاه مؤخرًا بسبب الإصابة.