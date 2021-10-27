الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في الدوري المصري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في الدوري المصري، في الاسبوع الاول من المسابقة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021.

يستضيف بيراميدز مصر المقاصة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في افتتاح الفريقين لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022 في ختام الاسبوع الاول.

وسيسعي السماوي بقيادة المدرب “ايهاب جلال” الى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندري، في المباراة الافتتاحية بالدوري المصري.

ويغيب عن صفوف بيراميدز في مباراة اليوم، الوافد الجديد التونسي “فخر الدين بن يوسف”، بسبب إصابة بشد في السمانة، كما يغيب أيضا إسلام عيسى، بسبب الإصابة، خلال مباراة عزام التنزاني، في الكونفدرالية، بجانب محمود وادي.

وشهدت قائمة بيراميدز الظهور الأول للمغربي وليد الكرتي، الوافد الجديد للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن انتظم اللاعب في التدريب، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في تمام السعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة بيراميدز ومصر المقاصة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.