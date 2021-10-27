كارلو أنشيلوتي يكشف اسباب فشل إيدين هازارد في ريال مدريد حتى الآن

كشف كارلو أنشيلوتي اسباب الفشل الذي يلاحق النجم البلجيكي إيدين هازارد مع ريال مدريد، كما أن الايطالي مصمم على تحقيق أفضل النتائج من حامل الرقم 7، لكنه يعترف بأنه يفضل حاليًا الشاب رودريجو جوس.

وكانت فترة هازارد في سانتياجو برنابيو كارثية للغاية حتى الآن، حيث فشل البلجيكي في التأثير منذ انتقاله بأكثر من 100 مليون يورو من تشيلسي في عام 2019.

وكانت الإصابات مرادفاً لوقته في العاصمة الإسبانية، لكن المحصلة النهائية هي أنه فشل في الوفاء بالوعود التي رافقت توقيعه مع ريال مدريد حتى الآن.

ولا يزال هناك أمل، وأنشيلوتي يحمل الكثير، لكن المدرب الإيطالي يعترف بأن هازارد يقف حاليًا خلف رودريجو جوس، الذي أعجب به مؤخرًا.

ماذا قال كارلو انشيلوتي عن النجم البلجيكي إيدين هازارد ومعاناته في ريال مدريد؟

تحدث كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي الذي يسبق مباراة اليوم امام أوساسونا عن هازارد، وردا على سؤال حول مكانة البلجيكي في الفريق، قال مدرب ريال مدريد: “يمكنه اللعب في 4-3-3 على اليسار أو في 4-4-2 في المقدمة، أو خلف المهاجم. إنه جاهز للعب، لكن المشكلة تكمن في المدرب الذي يفضل لاعبًا آخر “.

وسُئل أنشيلوتي أيضًا عن سبب عدم وصول هازارد إلى لقب النجم في ريال مدريد نظرًا لرسوم انتقاله الكبيرة.

وأجاب مدرب ريال مدريد: “ليس لديه هذه المكانة لأنه تعرض لإصابات كثيرة وسيتحسن شيئًا فشيئًا. أنا متأكد من أننا سنشهد هذا الموسم نسخة أفضل وسيلعب أكثر مما يفعله الآن.”

واضاف “هازارد لديه كل شيء، الجودة، الحافز … عليه أن يتحمل، وهذا ما يحدث في بعض الأحيان، هو أن المدرب يفضل اللاعبين الآخرين.”