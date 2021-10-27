هزيمة ليفربول القاسية، تركت مان يونايتد في حالة من الفوضى بين سولشاير واللاعبين

يعيش مانشستر يونايتد فوضى مطلقة مع اقتراب مواجهة السبت المقبل مع توتنهام هوتسبير، حيث انتهت محاولات تنقية الأجواء بانقلاب اللاعبين على المدرب أولي جونار سولشاير لعدد من القرارات، بما في ذلك تعيين هاري ماجواير قائدًا للفريق.

بدا المدرب النرويجي على وشك الإقالة بعد الهزيمة 4/2 أمام ليستر سيتي وخسارة مفاجئة 5/0 على أرضه أمام غريمه اللدود ليفربول.

وسيجلس المدرب النرويجي على مقاعد البدلاء لمواجهة توتنهام المقبلة، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن اللاعبين فقدوا الثقة في مدرب الفريق.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أنه تم عقد اجتماعات بين لاعبي مانشستر يونايتد وسولشاير في محاولة لتصحيح الوضع، ولكن لم يتم حل الكثير، وبدلاً من ذلك خلق شرخ أكبر بين الطرفين.

والتقى الفريق مع مدربهم بعد يومين من الخسارة 4/2 أمام ليستر في 16 أكتوبر، وسُئلوا عما يعتقدون أنه يمكن فعله لتغيير شكلهم السيئ.

لاعبي مان يونايتد لا يرون هاري ماجواير قائداً للفريق

انتقد أحد اللاعبين زملائه في الفريق لقلة الحافز في التدريبات، فيما شكك آخر في قرار سولشاير تسليم ماجواير شارة القائد بعد ستة أشهر في النادي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد أيضًا، حيث بدأ لاعب آخر يسأل سولشاير عن سبب رفضه إجلاس اللاعبين الذين كانوا يقدمون أداءً سيئًا على مقاعد البدلاء، مشيرًا إلى أن النرويجي وموظفيه مترددون جدًا في مكافأة اللاعبين المهمشين في التشكيلة الأساسية.

وأعقب ذلك الاجتماع هزيمة كارثية 5/0 أمام ليفربول يوم الأحد، لتزيد الطين بلة، وأجريت مجموعة أخرى من المحادثات في غرفة الملابس عند صافرة النهاية.

وكان بعض لاعبي مانشستر يونايتد قد تبادلوا مخاوفهم فيما بينهم بشأن فطنة سولشاير التكتيكية في أكبر المباريات وضد كبار المدربين، وظهرت هذه المخاوف يوم الأحد، يضيف نفس التقرير.

ومع ذلك، هناك رجل واحد مصمم على تحمل مانشستر يونايتد خلال هذه الأوقات الصعبة – وبالطبع هو كريستيانو رونالدو.

ذكرت صحيفة مانشستر يونايتد المسائية، أنه بينما يستعد الآخرون لتوديع مدربهم، يبذل الأسطورة البرتغالي قصارى جهده للحفاظ على غرفة تبديل الملابس معًا.