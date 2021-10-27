الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي «الرابطة التونسية المحترفة الأولى»، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 27-10-2021.

يستقبل الملعب الاولمبي حمادي العقربي «رادس سابقًا» كلاسيكو الدوري التونسي بين حامل اللقب الترجي ونظيره الصفاقسي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم إقامة مسابقة الدوري التونسي 2021/2022 بنظام المجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 8 أندية، يتأهل منها أصحاب أول 3 مراكز لخوض مباريات المرحلة الثانية الفاصلة، والتي ستلعب بنظام الدورين ذهابا وإيابا لتحديد البطل.

وسيحصل صاحب المركز الأول في كل مجموعة خلال المرحلة الأولى على 3 نقاط كحافز، مقابل حصول صاحبي المركز الثاني على نقطتين، وصاحبي المركز الثالث على نقطة وحيدة.

وتعتبر مباراة اليوم بين الترجي والصفاقسي هي الأولى للفريقين في المسابقة المحلية، حيث غاب عن الجولة الافتتاحية بسبب انشغالهما بالمشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية على الترتيب.

وسيسعى الترجي لفك عقدة مباراة الكلاسيكو أمام الصفاقسي في الدوري التونسي، فمنذ قرابة العامين عجز فريق المكشخة عن تحقيق الانتصار على السي آس آس، (خسر مرة واحدة، وتعادل مرتين).

على الجهة المقابلة، سيبحث الصفاقسي عن الثأر من خسارته الأخيرة أمام الترجي بهدفٍ دون رد في كأس السوبر التونسي لموسم 2020-2021، والتي أقيمت يوم 25 سبتمبر 2021.

ويدير مباراة الترجي والصفاقسي اليوم، الحكم الدولي التونسي «يوسف السرايري»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت تونس، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الترجي والصفاقسي على قناة الوطنية التونسية 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10779 أفقي، بمعدل تصحيح 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.