تشكيلة الاهلي المتوقعة في مباراة اليوم امام الاسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري

تشكيلة الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري المصري - صور Twitter

تعرف على تشكيلة النادي الاهلي في مباراة اليوم أمام الاسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الاسكندرية، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

يدخل بيتسو موسيماني مباراة اليوم بعلي لطفي كحارس مرمى، في ظل استمرار غياب محمد الشناوي المصاب.

وفي خط الدفاع، من المتوقع اعتماد مدرب النادي الأهلي على الرباعي علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق في مباراة اليوم امام الدراويش.

وفي وسط الميدان، سيدخل المدرب الجنوب افريقي بالثلاثي عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة في مباراة اليوم، في خطة 4 3 3.

وفي المقدمة، من المنتظر أن يعتمد مدرب الاهلي على الثلاثي أحمد حمدي، بيرسي تاو، محمد شريف لقيادة هجوم الفريق في مباراة اليوم.

تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم امام الاسماعيلي في افتتاح الدوري المصري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد حمدي، بيرسي تاو، محمد شريف.