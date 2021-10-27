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تعرف على تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام ساسولو ضمن الجولة 10 من الدوري الايطالي، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم، بداية من الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.
ومن المتوقع أن يقوم أليجري بتغييرات عن الفريق الذي لعب مع إنتر في سان سيرو في ديربي ايطاليا، منها الاعتماد على ماتيا بيرين في حراسة المرمى.
ويجب أن يحل ماتيس دي ليخت وماتيا دي تشيليو محل جورجيو كيليني وأليكس ساندرو، بينما يحل كيزا محل فيديريكو برنارديسكي، الذي يعاني من مشكلة في الكتف.
تم تأكيد تواجد خوان كوادرادو في الجانب الأيمن، بينما يجب أن يبدأ آرثر ميلو ورودريجو بنتانكور في خط الوسط.
وفي المقدمة، سيبدأ باولو ديبالا على الأرجح مع ألفارو موراتا منذ البداية في مباراة اليوم لقيادة خط هجوم البيانكونيري.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام ساسولو في الدوري الايطالي
حراسة المرمى: ماتيا بيرين.
خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، دي تشيليو
خط الوسط: خوان كوادرادو، رودريجو بنتانكور، آرثر ميلو، فيديريكو كيزا
خط الهجوم: باولو ديبالا، ألفارو موراتا
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