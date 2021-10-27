تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام أوساسونا في الجولة 11 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بداية من الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

يدخل كارلو أنشيلوتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد العودة بنتيجة الفوز خارج ملعبه امام برشلونة في كلاسيكو الدوري الاسباني، وعينه على مزاحمة ريال سوسيداد على الصدارة.

وسيلعب المدرب الايطالي مباراة اليوم بنفس الخط الخلفي الذي شارك امام برشلونة، باستثناء وجود داني كارفخال منذ البداية بدلاً من لوكاس فاسكيز.

وفي وسط الميدان، من المتوقع اراحة لوكا مودريتش في مباراة اليوم، والزج بالفرنسي إدواردو كامافينجا بجانب كارلوس كاسيميرو و توني كروس منذ البداية.

وفي المقدمة، غالباً ما سيحتفظ مدرب ريال مدريد بالثلاثي رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة لقيادة هجوم النادي الملكي امام أوساسونا.

بالنسبة لغيابات ريال مدريد في مباراة اليوم، يستمر غياب الاسباني داني سيبايوس عن صفوف النادي الملكي بسبب الاصابة، بجانب مواطنه فرانشيسكو إيسكو، و الويلزي جاريث بيل.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم امام أوساسونا في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.