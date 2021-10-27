تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام رايو فاييكانو في الدوري الاسباني.. فاتي يغيب مجدداً

تعرف على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام رايو فاييكانو ضمن الجولة 11 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب فاليكاس في مدريد، بداية من الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يدخل رونالد كومان مباراة اليوم بضغوطات كبيرة حول منصبه في برشلونة بعد الخسارة على أرضه من ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الاسبانية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الهولندي مباراة اليوم بنفس الخط الخلفي الذي شارك امام ريال مدريد، نظراً للخيارات الضيقة المتاحة في خط وسط الميدان.

سيبدأ في مباراة اليوم الالماني مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، اوسكار مينجويزا و جوردي ألبا.

وفي وسط الميدان، سيبدأ المخضرم سيرخيو بوسكيتس منذ البداية في مباراة اليوم، وبجانبه سيرجي روبيرتو بدلاً من المصاب فرانكي دي يونج، بالاضافة إلى خافي.

وفي المقدمة، سيدخل كومان مباراة اليوم بالارجنتيني سيرخيو أجويرو كأساسي لأول مرّة، بجانب سيرجينو ديست على اليمين، وممفيس ديباي على اليسار.

بالنسبة لغيابات برشلونة في مباراة اليوم امام زملاء راداميل فالكاو، يفتقد النادي الكتالوني لخدمات رونالد أراوخو و عثمان ديمبلي، ومارتن برايثوايت و بيدري و فرانكي دي يونج و انسو فاتي بسبب الاصابة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام رايو فاييكانو في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: اوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، خافي، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: سيرجينو ديست، ممفيس ديباي، سيرخيو أجويرو.