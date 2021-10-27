شكرا لقرائتكم خبر عن السرعة والمهارة حاضرة ..تاو وميكيسوني أسلحة الأهلي المتطورة أمام الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة يدخل الجنوب افريقي بيرسي تاو جناح الأهلي قائمة فريقه منذ انتقاله للفريق الأحمر وذلك أمام الاسماعيلي في المواجهة المقرر اقامتها اليوم، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به اثناء تواجده مع منتخب بلاده ليلحق بالصفقة الأخري الأجنبية لويس ميكيسوني، والذي يسجل تواجده الثاني في القائمة الحمراء بعد مشاركتة أمام انبي في بطولة كأس مصر.

وغاب ميكيسوني عن مواجهتي الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريفيا لعدم سماح اللائحة للصفقات الجديدة بالمشاركة، فيما غاب تاو لنفس السبب عن المباراتين فضلاً عن كونه كان مصاباً.

ويتمتع ثنائي الأهلي الافريقي الجديد بالسرعة والمهارة وهي العوامل التي يتميزوا بها وستمثل اضافة كبيرة لهجوم الأهلي الذي يعج بالنجوم خاصة في مركز الجناح فبخلاف تاو وميكيسوني يوجد حسين الشحات وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وكهربا وطاهر محمد طاهر.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.