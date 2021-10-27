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قرعة كأس سيدات اليد تؤهل الزمالك والأهلى مباشرة لربع النهائى

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر لسيدات كرة اليد  التى أقيمت اليوم بمقر الإتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر عن تأهل الأهلى و الزمالك مباشرة إلى ربع نهائى المسابقة . 

بينما يشهد دور الـ 16 لقاءات بين كلا من ، 6 أكتوبر مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و الشمس مع أكاديمية تشامبيون و إتحاد الشرطة مع الطيران و الجزيرة مع سموحة و نقادة قنا مع هليوبوليس  .

 


 

 

أقيمت على مدار  أمس الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى عمومى السيدات لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

 

 

وشهدت الجولة فوز كل من الأهلى على 6 أكتوبر 19/38، والطيران على مركز ششت الأنعام بنتيجة 3/61، والشمس على سموحة 30/35، وهليوليدو على الترسانة 22/23، واتحاد الشرطة على منوف الرياضى 19/29، وسبورتنج على الزهور 20/32، والزمالك على المعادى 27/39، وأصحاب الجياد على أكاديمية القليوبى 8/35، وهليوبوليس على مدينة نصر 18/38.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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