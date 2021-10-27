شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يراهن على أسامة فيصل فى مواجهة الاهلى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال على مشاركة أسامة فيصل مهاجم فريق الزمالك والمعار إلى البنك الأهلى على المشاركة في التشكيل الأساسى للفريق في المباراة القادمة أمام الاهلى ضمن ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاحد القادم والتي ستقام على ملعب السلام.

ويراهن جلال على أسامة فيصل لقيادة الهجوم خاصة في ظل غياب كريم بامبو لمدة شهر ونصف بعد الإصابة في العضلة الخلفية ، حيث يرى المدير الفني للبنك ان فيصل يمتلك جراءة اللعب أمام الاهلى منذ تالقه في مواجهة القمة التي كانت عنوان ظهوره للجمهور .

ويغيب الثنائى كريم بامبو و محمد " دبش " بسبب الإصابة حيث جاءت إصابة كريم بامبو بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج لفترة علاج لمدة شهر ونصف بينما جاءت إصابة محمد " دبش " بكسر في الفك بالوجه .

وعبر خالد جلال، المدير الفنى بنادى البنك الأهلى، عن سعادته بالفوز والأداء الرائع للاعبي فريق البنك الأهلي والنتيجة الكبيرة أمام فريق بحجم طلائع الجيش بطل السوبر، بعد الفوز بثلاثية نظيفة فى أول لقاءات دورى الموسم الجديد.

وأشاد جلال بالظهور المميز للحالة البدنية والفنية لللاعبين منذ انطلاق اللقاء، مضيفا: "أضعنا فرصاً كثيرة كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكراً".

وقال جلال: "درسنا فريق طلائع الجيش جيداً عقب نتيجة القرعة مباشرة لاختيار طريقة اللعب التي تتناسب مع المباراة".