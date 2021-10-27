شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة تحفيزية جديدة فى غزل المحلة قبل انطلاق مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة لائحة مالية جديدة للاعبين تحفيزا لهم في الموسم الجديد والعمل على حصد الفوز في بعض المباريات ببطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة المصرى ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها غد الخميس وستقام على برج العرب بمدينة الإسكندرية .

ومن جانب أخر قام لاعبو فريق غزل المحلة بعقد جلسة تصوير أستعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف يلاقى المصرى يوم الخميس القادم فى الجولة الأولى وظهر الزى الجديد لاعبو فريق غزل المحلة التيى يخوضوا به مباريات الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم .

ويسعى محمد عودة المدير الفني لفريق غزل المحلة من الظهور بشكل قوى في المباراة الأولى له مع الفريق أمام المصرى وحصد نتيجة إيجابية حيث يقوم حاليا باعداد التشكيل الخاص بالفريق خلال مواجهة المصرى.