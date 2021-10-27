شكرا لقرائتكم خبر عن دورة VAR لـ 18 حكما خلال التوقف الدولى للمنتخب فى شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تنظيم دورة تدريبية لرخص الـتدريب var خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بالمنتخب في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل.

تقام دورة الـVAR لـ18 حكما ، للحصول على الرخصة من أجل التواجد في مباريات الدوري المقبلة وزيادة عدد الحكام الحاصلين على الرخصة.

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن اتحاد الكرة لم يتلقى أى مكاتبات رسمية من الأهلى والزمالك بشأن استقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة القمة حتى الآن، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فى الحقيقة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبى 50 أو 50 وفى هذه الحالة نرتكن لقرار الحكم فهو الإدرى".

وأضاف "حتى هذه اللحظة لم يطلب أى ناد حكما أجنبيا لإدارة مبارياته، ومباراة القمة حتى الآن بحكام مصريين ما لم يطلب أى من الفريقين حكما أجنبيا، وبقول متخافوش من الحكام المصريين اللى هيغلط هيتحاسب".

وتابع عصام عبد الفتاح "يجب طلب حكام أجانب قبل 15 يوماً من موعد أى مباراة، وحتى الآن لم يصلنا خطاب رسمى من الناديين والمباراة موعدها فى 5 نوفمبر المقبل، ولو رأيت أخطاء من الحكام سوف أتحدث عنها ولن أخفيها و25 ألف دولار قيمة طلب حكام أجانب لأى مباراة فى الدورى".