شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطبات رسمية لإنهاء ترتيبات ضم بديل أفشة المحترف لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على متابعة كافة مباريات بطولة الدوري العام وكذلك مباريات اللاعبين المحترفين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للفراعنة في المعسكر المقبل، والذى يأتى قبل مواجهة انجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020.

ويعد أحمد حمدي نجم مونتريال الكندي واحد من العناصر التى يرغب الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش في ضمها، بعد أن نال اللاعب اعجاب المدرب البرتغالي حيث يراه من أفضل الخيارات فى مركز صانع الألعاب ويعد خير بديل لمحمد مجدى قفشة.

وبدأ الجهاز الإداري للمنتخب في انهاء المخاطبات الرسمية والمعوقات أمام ضم أحمد حمدي للمعسكر القادم الذي يأتي في الأجندة الدولية ، وكانت إدارة المنتخب قد تواصلت مع نادي مونتريال الكندي لبحث إمكانية ضم أحمد حمدي لقائمة كأس العرب إلا أن النادي رفض لاستمرار منافسات بطولة الدوري هناك في نفس توقيت البطولة، كما أنه بطولة غير رسمية وبالتالي فهي غير مدرجة على الأجندة الدولية ومن ثم يحق لناديه رفض انضمامه للمنتخب.

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى (الأهلى) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلى) – محمد حمدى (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – على جبر (بيراميدز) – أحمد حجازى (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلى) – أحمد فتحى (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي)، الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدى فتحى (الأهلى) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحى (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي).