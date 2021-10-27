شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو موعد مباراة الترجي والصفاقسي في الدوري التونسي والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل الصفاقسي ضيفا على الترجي، الأربعاء، في افتتاح مبارياتهما بالموسم الجديد للدوري التونسي 2021-2022.



وتندرج هذه المواجهة في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة "أ"، حيث تم تأجيل مباراتي الفريقين في الجولة الأولى لتاريخ لاحق بسبب انشغالهما بالمشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وانطلقت منافسات الدوري التونسي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويحتل اتحاد تطاوين صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، في حين يتقاسم الاتحاد المنستيري والأوليمبي الباجي المركز الأول في المجموعة الثانية بنفس العدد من النقاط.

وتقام مباراة الترجي والصفاقسي، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت تونس، الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتدور المباراة بدون حضور جماهير الناديين، في ظل التضييقات الصحية التي مازالت مطبقة بسبب أزمة كورونا.

وتبث مباراة الترجي والصفاقسي عبر قناة الكأس القطرية.

ويدير المباراة تحكيميا يوسف السرايري، ويعاونه أيمن إسماعيل، ويوسف الجامي، والحكم الرابع مراد الجربي.

معلق مباراة الترجي ضد الصفاقسي

وأعلنت قنوات الكأس عن تكليف العماني خليل بلوشي بمهمة التعليق على الكلاسيكو التونسي.

تردد قناة قنوات الكأس القطرية

القمر عرب سات - التردد 12418 -معدل الترميز H 27500

القمر نايل سات - التردد 11919 H

القمر سهيل سات - التردد 11678.07 H

القمر آسيا سات - التردد 3660 V

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جدول ترتيب الدوري التونسي

المجموعة "أ"

اتحاد تطاوين 6 نقاط

أمل حمام سوسة نقطة واحدة

النادي البنزرتي نقطة واحدة

المجموعة "ب"

الاتحاد المنستيري 6 نقاط

الأوليمبي الباجي 6 نقاط

النادي الإفريقي نقطة واحدة

مستقبل رجيش نقطة واحدة

هلال الشابة نقطة واحدة

الترجي الجرجيسي نقطة واحدة