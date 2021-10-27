في استفتاء الجماهير.. صحيفة تكشف عن المرشح الأبرز للفوز بجائزة «الكرة الذهبية»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن نتيجة استفتاء الجماهير، بشأن أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم.

وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة النجوم الأكثر حظاً في الفوز بالجائزة الكرة الذهبية، حيث حصل على نسبة 34% من أصوات قراء صحيفة "ماركا" على الرغم من رحيل "البرغوث" عن الدوري الإسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وجاء في المركز الثاني في الاستفتاء النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، ويليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بنسبة 11%.

وكان ميسي (34 عاماً والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات) قد توّج بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة "كوبا أميركا"، وهي أول بطولة يفوز بها مع "التانجو"، وسجل "البرغوث" 40 هدفا، خلال عام 2021، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين.

ويحظى النجم الآرجنتيني بدعم كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج بها، وأبرزهم الإيطالي جورجينيو، الفائز بلقب بطل كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ودوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي اعترف مؤخرا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق الفوز بها.

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيما وليفاندوفسكي، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 كرات بالكرة الذهبية، أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة القيمة، التي سيكشف عن المتوج بها يوم 29 نوفمبر القادم، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.