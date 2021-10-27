شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي يسعى لاستعادة ذاكرة "الكلين شيت" في الأهلي أمام الاسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي لاستعادة ذاكرة الكلين شيت، وهو الأمر اتلغائب عن النادي الأهلي في وجود الحارس البديل منذ مواجهة انبي ببطولة كأس مصر، والتي تواجد فيها الحارس وانتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ولم ينجح علي لطفي في الحفاظ على نظافة شباكه في أخر مباراتين والذين جاءوا أمام نادي الحرس الوطني ذهاباً واياباً في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا رغم ضعف المنافس، حيث انتهت مباراة الذهاب في النتيجر بالتعادل الايجابي 1/1، فيما انتهت مباراة العودة بالقاهرة بفوز الفريق الأحمر بستة أهداف مقابل هدف واحد.

ويحرس علي لطفي عرين النادي الأهلي في ظل اصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، والذي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية مع المنتخب خلال مواجهة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن المقرر أن يعود الشناوي لحراسة مرمى الأهلي خلال 10 أيام من الأن.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.