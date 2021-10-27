شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم آخر مواجهات الأهلى والإسماعيلى قبل موقعة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، مع فريق الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل كلا الفريقين لبداية قوية لمباريات الدورى هذا الموسم، بعدما خسر الأهلى اللقب العام الماضى لصالح نادى الزمالك، في حين يسعى الإسماعيلى لمواصلة استعادة أمجاده الماضية.

وحسم التعادل الإيجابى آخر مواجهات الفريقين في الدورى بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت 11 أغسطس الماضى على استاد الإسكندرية، حيث سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وجاءت قائمة الأهلى للمباراة كالتالى:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

في المقابل، جاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم، عمر رضوان.

الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، عصام صبحى، عبد الله جمعة، محمد دسوقي، أحمد عيد .

الوسط: عماد حمدى، محمد الشامى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفي، محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، محمد مخلوف، محمود دونجا.

الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا.