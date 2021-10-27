شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الأهلى.. الشامى وشونجا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الاهلى مكون من :

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، ومروان الصحراوى، وباهر المحمدى وأحمد عيد.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد مخلوف.

أمامهم الثنائي: محمد صادق، وشكري نجيب.

خط الهجوم : محمد الشامى، وجاستن شونجا.

ويتسلح الدراويش أمام الاهلى بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى الماضى وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان والزامبى شونجا وعبد الله جمعة وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد عيد.

ويفتقد الاسماعيلى جهود ثلاثة من لاعبيه أمام الاهلى هم عبد الرحمن مجدى للإيقاف ومدحت فقوسة وأحمد كاستيلو للإيقاف بالإضافة لغياب الليبى محمد الترهونى لعدم إنهاء أزمة قيده مع اتحاد الكرة.