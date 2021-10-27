شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، اجتماع مع لاعبى الفريق قبل إقامة تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر أقامتها فى تمام الساعة الخامسة والنصف عصر الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر، ان يطلب المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين غلق صفحة مباراة إنبى والتركيز على مواجهة الطلائع ومواصلة سلسة انتصارات الفريق خاصة أن المواجهة ستكون صعبة نظراً لقوة المنافس فضلاً عن خسارته فى افتتاح الدورى أمام البنك الأهلى بثلاثية نظيفة .