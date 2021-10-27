شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المحاضرة الأخيرة فى الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، بفندق إقامة الفريق بالإسكندرية ثم يتوجه بعدها الأهلي إلى ملعب برج العرب لخوض مباراة الأسماعيلي في الدوري.

ويشرح موسيماني للاعبي الأهلي في المحاضرة الأخيرة أهم التعليمات ودور كل لاعب في المباراة وكذلك التشكيل الذي سيخوض به الأهلي لقاء الأسماعيلي المرتقب.

ويكشف موسيماني كذلك في محاضرة الليلة بعض الأمور الخاصة بطريقة لعب الأسماعيلي وغيرها من التفاصيل والأمور الفنية الخاصة باللقاء الذي يتطلع خلاله الأهلي لحصد أول 3 نقاط في بطولة الدوري.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الاسماعيلي الليلة ، كلاً من : علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم ، الأربعاء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.