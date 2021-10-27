شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفاء للأساسيين في الزمالك استعدادًا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين خاضوا مواجهة إنبى كأساسيين، أمس الثلاثاء ، لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة على هامش مران اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل فى الجولة الثانية لبطولة الدورى، حيث فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين بعض التدريبات التأهيلية والاستشفاء لعدم تعرضهم للإرهاق .

بينما يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي غابوا عن التشكيل الأساسي للأبيض أمام أنبى لمجموعة من التدريبات البدنية القوية.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما علي نظيره إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مباريات الجولة الأولي من الدورى، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشوار الحفاظ علي لقب الدورى.

أحرزهدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 45 + 3 من ركلة جزاء، وعمر السعيد في الدقيقة 85 من رأسية رائعة.