شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش وجهازه الفنى يحضر مباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الإسماعيلى والمقرر أقامته فى تمام الساعة 8 مساء اليوم ، على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.

كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى له طابع خاص دائماً فى الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة، فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلى فى المواجهات التى التقيا فيها الفريقين، إلا أن الإسماعيلى يكون ندا للأحمر فى معظم هذه اللقاءات.

التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 119 مباراة، وتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 62 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 35 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 175 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 95 هدفاً فى الشباك الحمراء.

يُعد أحمد مكاوى، مهاجم الأهلى الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك الدراويش بينما كان محمد شريف صاحب آخر هدف أهلاوى فى شباك الدراويش.