مصدر يكشف لمصراوي موقف موسيماني من فكرة التسرع لعودة الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يرفض فكرة التسرع في عودة الحارس محمد الشناوي بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن موسيماني يرفض فكرة التسرع في عودة الشناوي للتدريبات الجماعية، حيث لا يفضل المدرب الجنوب أفريقي المخاطرة باللاعب.

وأشار المصدر، إلى أن موسيماني سيتجه مع الشناوي إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه مع محمد محمود رغم أن الأخير عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، إلا أنه لم يشارك في مباراتي الحرس الوطني بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمد الشناوي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية مع المنتخب المصري وتحديدًا خلال مباراة ليبيا في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يغيب الشناوي عن عدة مباريات في الفترة المقبلة لعل أبرزهم أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك.

جدير بالذكر أن موسيماني يلجأ في الفترة الحالية إلى علي لطفي لقيادة عرين الأهلي سواء على المستوى الأفريقي أو المحلي.