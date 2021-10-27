"ثنائي هجومي".. تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

استقر طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأهلي، في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن حسابات الجولة الأولى من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يقود فريق الإسماعيلي ضد الأهلي محمد إبراهيم ليكون بديلاً لطلعت يوسف بسبب إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

تشكيل الإسماعيلي سيشهد ظهور أحمد عادل عبد المنعم بعد انتقاله للدراويش في الصيف الماضي، كما سيقود أحمد عيد الجبهة اليمنى القادم من الزمالك على سبيل الإعارة.

وفي الهجوم، سيلعب الوافد الجديد الزامبي جاستون شونجا ومعه شكري نجيب.

وسيكون تشكيل الإسماعيلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - عبد الله جمعة - أحمد عيد.

خط الوسط الدفاعي: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي.

خط الوسط الهجومي: أحمد مدبولي - محمد الشامي.

خط الهجوم: شكري نجيب - شونجا.