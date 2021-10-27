جماهير ليفربول تبتكر "أنشودة" جديدة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

ابتكرت جماهير ليفربول الإنجليزي، أنشودة جديدة لمحمد صلاح نجم الريدز، عقب الفوز التاريخي على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح أول لاعب منافس يسجل 3 أهداف "هاتريك" في ملعب أولد ترافورد، كما بات الهداف التاريخي الأفريقي في بريميرليج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن جماهير الريدز ابتكرت أنشود جديدة للجناح المصري جاءت كالآتي:

"المصري هو من نحتاجه .. محمد صلاح فاز بالدوري الممتاز".

"جون هنري أعطه ما يستحق .. مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

جون هنري، هو رجل أعمال أمريكي، مالك مجموعة (Fenway Sports Group) "FSG" التي تمتلك نادي ليفربول.

ويتربع صلاح حاليا على قمة جدول هدافي بريميرليج برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وقد يكون في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو 2023.