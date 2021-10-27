موعد مباراة البحرين وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البحرين وجزر المالديف مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يستضيف منتخب البحرين الاولمبي نظيره جزر المالديف على استاد المحرق، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، التي تضم منتخب العراق فقط، بعد انسحاب أفغانستان.

وكان المفترض مواجهة منتخب البحرين لنظيره الأفغاني في الجولة الأولى على استاد المحرق يوم الاثنين الماضي 25 أكتوبر 2021، ولكنها ألغيت بسبب عدم وصول منتخب أفغانستان إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات، لتقرر الانسحاب بعد ذلك.

وسيدخل منتخب البحرين تحت 23 عاما المباراة بهدف تحقيق الانتصار على جزر المالديف بنتيجة كبيرة، قبل مواجهته المرتقبة والحاسمة أمام العراق في الجولة الأخيرة والتي ستحسم بطاقة التأهل من المجموعة.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على جزر المالديف برباعية نظيفة في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على استاد المحرق يوم الاثنين الماضي 25 أكتوبر 2021.

ما هو موعد مباراة البحرين وجزر المالديف في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة البحرين وجزر المالديف في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية والكويت.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين وجزر المالديف تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة البحرين وجزر المالديف تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.