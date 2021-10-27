موعد مباراة سوريا واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سوريا واليمن مع القنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

يستقبل استاد سحيم بن حمد في قطر مباراة سوريا واليمن الهامة والحاسمة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، التي تضم منتخب قطر وسريلانكا.

واكتسح منتخب سوريا الاولمبي نظيره السيرلانكي في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة، والتي أقيمت يوم الاثنين الماضي 25 أكتوبر 2021، ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن قطر.

وسيبحث المنتخب السوري عن تحقيق الفوز الثاني تواليًا من أجل الاقتراب من تحقيق حلم التأهل إلى بطولة كأس اسيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

في المقابل، تعرض منتخب اليمن الاولمبي لخسارة ثقيلة أمام قطر (3-0) في الجولة الأولى، وسيدخل مباراة سوريا بشعار لا بديل عن الفوز من أجل إحياء آماله في التأهل إلى نهائيات كأس اسيا 2022.

ما هو موعد مباراة سوريا واليمن في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما؟

يحين موعد مباراة سوريا واليمن في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية والكويت.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سوريا واليمن تحت 23 عاما؟

ينقل بث مباشر مباراة سوريا واليمن تحت 23 عاما على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.