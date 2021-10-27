شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكماً لتقنية الفيديو فى مباراة الإسماعيلى والأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الاسماعيلى والاهلى الليلة ، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"طاقم تحكيم مباراة الاسماعيلى والاهلى مكون من محمد عادل حكم ساحة وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى مساعدان ومحمود وفا حكم رابع وأحمد الغندور ومحمد التابعى فى تقنية الفيديو".

ويستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهير بمختلف ألوانها لأنها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن الثأر الكروى لاسيما أن الاسماعيلى كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لخسارة لقب الدوري بالموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعدما نجح الدراويش في إنهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.