شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يعلق على فوز الزمالك أمام إنبى فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك على فوز فريقه أمس أمام إنبى بهدفين نظيفين، فى أولى مباريات الفريق الأبيض فى بطولة الدورى، حيث نشر على صفحته الشخصية صورة له من مباراة أمس وكتب "الحمد الله".

وتألق أبو جبل فى مباراة أمس أمام إنبى، حيث نجح فى الدفاع عن مرماه وتمكن من التصدى لعدد من الهجمات الخطيرة للاعبى الفريق البترولى ما ساهم فى فوز الزمالك بهدفين نظيفين.



ابوجبل

وكان مسئولو نادى الزمالك قد تحدثوا مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى ملف تجديد تعاقده مع النادى، حيث ينتهى عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع فى يناير المقبل لأى نادى جديد وفقا للوائح الاتحاد الدولى.

وتحدث مسئولو الزمالك مع أبو جبل فى معسكر برج العرب الأخير قبل مواجهة العودة أمام توسكر الكينى، والتى أقيمت أمس وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف نظيفة، وأبدى الحارس موافقته على التجديد للزمالك مؤكدا لمسئولى النادى أن الزمالك بيته، وسيتم عقد جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة لحسم ملف التجديد رسميا.