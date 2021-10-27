شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تأمين الملاعب: زيادة أعداد الجماهير تدريجيا والدخول للحاصلين على اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود ضخمة بذلتها أجهزة الأمن لعودة الجماهير لأحضان المدرجات مرة أخرى، حيث ظهر المشجعين لأول مرة مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري، وسط التزام شديد، وتوقعات بزيادة أعدادهم.

وفي هذا الإطار، قال العقيد أحمد عيسى المدير التنفيذي للمجموعة الإفريقية المسئولة عن تأمين المباريات، عقدنا عدة اجتماعات على مدار الأشهر الماضية مع وزارة الداخلية ورابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وتذكرتي، لعودة الجماهير للمدرجات، وكان هناك اهتمام كبير من وزير الداخلية بتسهيل مهمة دخول الجماهير.

وأضاف"عيسى" في لقاء مع "أون تايم سبورت"، أعداد الجماهير بدأت بحضور ألف مشجع لكل نادي، وسوف تزيد تدريجيًا، والجماهير حريصة على الحصول على التذكرة من الموقع، ولابد أن يكون حاصل على التطعيم، لافتًا إلى أن الجماهير ملتزمة بالدخول للملاعب في المواعيد المحددة، ونجري عملية تفتيش لهم فور دخولهم، ثم يتجهوا لأماكنهم المحددة.

وأردف "عيسى" الجماهير ظهرت في "البروفة" الأولى ملتزمة بالضوابط والتعليمات، ونأمل في استمرار الالتزام من أجل زيادة أعداد المشجعين في الفترة المقبلة، حتى نصل تدريجيًا لامتلاء الملاعب بالجماهير.