شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. الشناوى يبلغ المنتخب بجاهزيته للمعسكر.. وكيروش يضع شرطا لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها على العضلة الخلفية للجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى، والتى أكدت تعافيه بنسبة 90% وبالتالى سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للتواجد فى معسكر الفراعنة القادم.

ووضع كيروش شرطاً لضم الشناوى فى المعسكر القادم، وهو المشاركة فى مباراة على الأقل مع ناديه قبل توقف الدورى وانطلاق معسكر الفراعنة، والذى يأتى استعدادا لمواجهة أنجولا والجابون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويواصل محمد الشناوى التأهيل على 3 فترات يوميا رغبة من الحارس الدولى فى العودة للتدريبات والمباريات فى أقرب وقت ممكن، وإجمالا لعب الشناوى مع الأهلى 172 مباراة بواقع 15322 دقيقة لعب، تلقت شباكه 96 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 102 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة القاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.