شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات جمعت الأهلى والإسماعيلى فى ضربة بداية الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الاأربعاء.

كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى له طابع خاص دائماً فى الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك، ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة، فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلى فى المواجهات التى التقيا فيها إلا أن الإسماعيلى كان ندا للأحمر فى معظم هذه اللقاءات.



افتتاحية الدوري

ولعب الإسماعيلى مع الأهلى 5 لقاءات من قبل فى افتتاحية الدوري حيث فاز الدراويش فى مباراة وتعادل 2 وخسر مثلهما، وله 4 أهداف عليه 6 أهداف، وكلين شيت لقاء وحيد.

موسم 54 / 55 الملغى بسبب "نتيجة مباراة الأهلى والترام"

يوم 10 أكتوبر 54 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية ( سيد بيضو )

موسم 76 / 77

يوم 3 سبتمبر 76 تعادلا صفر / صفر بالإسماعيلية

موسم 2003 / 2004

يوم 1 سبتمبر 2003 فاز الإسماعيلى 2 / 1 بالإسماعيلية ( محمد محسن أبو جريشة وحسنى عبد ربه )

موسم 2016 / 2017

يوم 17 سبتمبر 2016 خسر الإسماعيلى صفر / 1 بالقاهرة ( عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى مرمى فريقه السابق )

موسم 2018 / 2019

يوم 2 أغسطس 2018 تعادلا 1 / 1 بالقاهرة ( التونسى لسعد الجزيرى )