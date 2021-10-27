شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعتمد ميزانية 2021 / 2022 وقائمة المرشحين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه الأخير بمقر النادى بالجزيرة، قبل انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس القرارات التالية:
- اعتمد المجلس قائمة المرشحين لمجلس الإدارة فى الانتخابات المزمع إجراؤها 25 و26 نوفمبر المقبل، فى كل المناصب: "الرئاسة، ونائب الرئيس، وأمانة الصندوق، والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن".
- ناقش المجلس مشروع الميزانية المقدم من مراقب الحسابات، التى بلغت فى العام المالى الحالى ما يقرب من 2 مليار و538 مليون جنيه.
- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام المالى 2021 / 2022.
- اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العمومية، الذى يتضمن كل أنشطة ومختلف مجالات العمل التى تم إنجازها خلال الفترة من 1/7/2020 إلى 30/6/2021.
- وافق المجلس على زيادة نسبة حصة رأس المال للنادى فى شركة المنشآت الرياضية.
- وافق المجلس على الميزانية التقديرية لتكلفة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من 2021 إلى 2025.
- وافق المجلس على أن يكون الإشراف على كل أعمال الجمعية العمومية، التى تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد، إشرافًا قضائيًّا.
- الموافقة على طلب جهاز كرة اليد والكابتن طارق محروس بتعيين الكابتن أشرف عواض مدربًا بالفريق الأول لكرة اليد.