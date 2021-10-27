شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعتمد ميزانية 2021 / 2022 وقائمة المرشحين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه الأخير بمقر النادى بالجزيرة، ‏قبل ‏انعقاد ‏الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس ‏القرارات ‏التالية: ‏

‏- اعتمد المجلس قائمة المرشحين لمجلس الإدارة فى الانتخابات المزمع إجراؤها ‏‏25 ‏و26 ‏نوفمبر المقبل، فى كل المناصب: "الرئاسة، ونائب الرئيس، ‏وأمانة ‏الصندوق، ‏والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن".‏

‏- ناقش المجلس مشروع الميزانية المقدم من مراقب الحسابات، التى بلغت فى العام ‏المالى ‏الحالى ما يقرب من 2 مليار ‏و538 مليون جنيه.‏

‏- اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للعام المالى 2021 / 2022.‏

‏- اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العمومية، الذى ‏يتضمن ‏كل ‏أنشطة ومختلف مجالات العمل التى تم إنجازها خلال الفترة من 1/7/2020 ‏إلى ‏‏30/6/2021‏.

‏- وافق المجلس على زيادة نسبة حصة رأس المال للنادى فى شركة المنشآت الرياضية.‏

‏- وافق المجلس على الميزانية التقديرية لتكلفة انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب ‏مجلس ‏إدارة ‏جديد للفترة من 2021 إلى 2025‏.‏

‏- وافق المجلس على أن يكون الإشراف على كل أعمال الجمعية العمومية، التى ‏تشهد ‏انتخاب ‏مجلس إدارة جديد، إشرافًا قضائيًّا.‏

‏- الموافقة على طلب جهاز كرة اليد والكابتن طارق محروس بتعيين ‏الكابتن ‏أشرف ‏عواض مدربًا بالفريق الأول لكرة اليد.‏