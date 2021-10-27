شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حكم مصرى للقمة وعادل نور الدين والبنا الأقرب.. و35 ألف دولار السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن مباراة الزمالك والأهلى بالجولة الثالثة للدورى والمقرر لها 5 نوفمبر المقبل سوف يديرها طاقم تحكيم مصرى، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "رابطة الأندية قالت فى بداية الموسم لازم أى نادى عايز حكام أجنبى يطلب قبلها بأسبوعين والمفاجأة حتى الآن وباقى تسعة أيام على مباراة القمة أن الأهلى والزمالك لم يقدما طلبا لتعيين حكم أجنبى للمباراة، لذا ستكون مباراة القمة بحكم مصرى والأقرب لإدارتها ثلاثة أسماء بدون ترتيب محمد عادل وإبراهيم نور الدين ومحمود البنا".

وتابع شوبير "حد هيقولى محمد عادل هيحكم مباراة الإسماعيلى والأهلى النهاردة هقوله عادى دى مباراة الإسماعيلى مش الأهلى ولسه فاضل أسبوعين".

وأكمل شوبير "فى اعتقادى المقابل المادى هو السبب لأن رابطة الأندية قالت 35 ألف دولار ثمن استقدام طاقم تحكيم أجنبى لأى مباراة فى الدورى وهو مبلغ كبير، وفى اعتقادى ده سبب عدم طلب الزمالك تعيين طاقم أجنبى عشان الأزمة المالية الموجودة فى القلعة البيضاء".

وعن التحكيم علق شوبير "ياريت يا جماعة نحترم قرارات التحكيم إحنا لسة فى الأسبوع الأول للمسابقة وأمامنا أسابيع كثيرة فبلاش حملات تشكيك من دلوقتى، لسه بدرى أوى، مش هعلق على ركلة جزاء الزمالك بتاعت امبارح بس فى ناس بتقول الزمالك ليه ركلة جزاء فى الدقيقة 13 لزيزو بقولهم لأ دى بالذات مش ركلة جزاء".

ويضيف "الزمالك فريق كبير وقادر على المنافسة، وبيراميدز هيفوز النهاردة فوز عريض عشان المقاصة باع كل نجومه، وانتظروا مباراة قوية بين الأهلى والإسماعيلى".