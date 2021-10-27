شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجمد ملف تجديد نجومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تجميد جميع الملفات العاجلة داخل فريق الكرة الأول ، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري أمس بعودة مجلس مرتضي منصور.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان إدارة النادي قررت تجميد كافة النشاطات داخل الفريق بما فيها ملف تجديد النجوم لحين اتضاح الرؤية بالنسبة للفترة المقبلة سواء بعودة المجلس الأسبق او استمرار اللجنة الحالية، حتي لا تتأزم الأمور او تقع اللجنة في خطأ ادارى.

ويحتاج الزمالك لتجديد تعاقد 9 لاعبين وهم : رزاق سيسيه ومصطفي فتحي واوناجم واشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل وحازم امام ومحمد اشرف روقا .

من ناحية أخرى يواصل الإفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، العائد من الإعارة من نادى الاتحاد السكندرى، برنامجه التأهيلى بخوض بعض التمرينات فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث يعانى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى صابونة الركبة، وأدت لإبتعاده عن الملاعب.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك على متابعة حالة رزاق سيسيه، وتحديد البرنامج التأهيلى الذى يخضع له فى الوقت الحالى لحين تحسن حالته والسماح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأقترب اللاعب الإيفوارى من الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق فى التدريبات الجماعية، خاصة وإن حالته تتحسن بشكل ملحوظ، إلا إن طبيب الفريق يرغب فى الإطمئنان على سلامة اللاعب بشكل كامل قبل الموافقة على انتظامه فى التدريبات.

فى السياق ذاته، فضل مسئولو نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد تعاقد الإفوارى رزاق سيسيه لحين التأكد من سلامته التامة بعد الإصابة.

ويرغب مسئولى الزمالك التأكد من سلامة رزاق سيسيه بشكل تام من إصابة الركبة وعدم وجود مضاعفات قد تؤثر على أداء اللاعب فى الفترة المقبلة، قبل حسم موقفه من التجديد للفريق الأبيض.

وكان رزاق سيسيه أبدى موافقته على تجديد تعاقده مع الزمالك، خاسة وإن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأى فريق فى انتقالات شهر يناير المقبل.