شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الأهلى يتحدى الإسماعيلى على برج العرب بمستهل رحلة استعادة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهير بمختلف الوانها لانها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن الثأر الكروى لاسيما أن الاسماعيلى كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لخسارة لقب الدوري بالموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعدما نجح الدراويش في إنهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لإستعادة بطولة الدوري ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الحرس الوطنى 7-2 بمجموع المباراتين.

ويفتقد الاهلى أمام الاسماعيلى جهود نجميه محمد الشناوى وصلاح محسن بسبب الإصابة بينما يتسلح المارد الأحمر بالصفقات الجديدة وهى ببيرسى تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة وعودة الثنائى المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدى.

في المقابل يتطلع فريق الاسماعيلى لتدشين إنطلاقة مميزة في أول ظهور له بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة الليلة بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير الكلاسيكو فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.

ويتسلح الدراويش أمام الاهلى بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى الماضى وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان والزامبى شونجا وعبد الله جمعة وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد عيد.

ويفتقد الاسماعيلى جهود ثلاثة من لاعبيه أمام الاهلى هم عبد الرحمن مجدى للإيقاف ومدحت فقوسة وأحمد كاستيلو للإيقاف بالإضافة لغياب الليبى محمد الترهونى لعدم إنهاء أزمة قيده مع اتحاد الكرة.