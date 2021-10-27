عبد الفتاح يعلن حكام لقاء الإسماعيلي والأهلي.. ويرشح من لإدارة القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة الإسماعيلي والأهلي بالدوري، كما علق على حكم مباراة القمة.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ملعب الجيش باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال عبد الفتاح: "حكام مباراة الإسماعيلي والأهلي هم: محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب، يوسف البساطي، وحكم رابع محمود وفا، بينما يتواجد في غرفة الفيديو الثنائي أحمد الغندور ومحمد التابعي".

وعن حكم مباراة القمة وهل سيديرها مصري، قال رئيس لجنة الحكام: "حتى الآن لم يتقدم أي فريق بطلب حكم أجنبي لإدارة مبارياته، وقد يدير القمة حكم مصري".

وبسؤاله عن المرشحين لإدارة القمة، قال: "سيتم اختيار الأفضل خلال الجولات التي تسبق القمة"، ليقاطعه شوبير ويسأله هل محمد عادل مرشح؟ فأجاب عبد الفتاح: "ليه لأ"، هل محمود البنا مرشح؟

فأجاب عبد الفتاح: "ممكن، أيضًا هناك أمين عمر، إبراهيم نور الدين ومحمد معروف، في النهاية أداء الحكم خلال الجولات التي تسبق القمة هي التي ستحدد المرشح الأوفر حظا لإدارة المباراة".

وعند سؤاله ماذا لو تقدم الأهلي أو الزمالك بطلب حكم أجنبي لإدارة القمة خلال الأيام القليلة المقبلة (أي بعد كسر مهلة الـ14 يوما بحسب تعليمات رابطة الأندية)، قال رئيس لجنة الحكام: "التحكيم مسئولية اتحاد الكرة، لكن هناك تعاون جيد بيننا وبين رابطة الأندية، وحينها سنتخذ القرار الأفضل".

وعن تقييمه لتقنية الفيديو خلال لقاء الزمالك وإنبي، قال: "لابد أن يكون لدى (فار) دليل واضح وقاطع لتغيير قرار الحكم، الحالات غير الواضحة يصعب حينها استدعاء الحكم".

وأتم: "ركلة جزاء الزمالك تحتمل الشك (50/50%)، وفي تلك الحالات نصدق على قرار الحكم".