سمير عثمان: 3 حالات كان على "فار" التدخل فيها خلال لقاء الزمالك وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، أن تقنية الفيديو "VAR" كان عليها التدخل في 3 حالات خلال مباراة الزمالك وإنبي التي جمعهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الزمالك وإنبي مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري، وحقق الأبيض الفوز بهدفين دون رد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "كيك أوف" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عثمان: "هناك 3 حالات تحكيمية كان على تقنية الفيديو التدخل فيها خلال المباراة".

وأضاف: "الحالة الأولى، كان هناك ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 13 من عمر المباراة لصالح أحمد سيد "زيزو" بعدما تعرض لإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع إنبي".

وتابع: "الحالة الثانية تتعلق بركلة الجزاء التي تم احتسابها للزمالك لصالح يوسف أوباما، بداية اللعبة كان هناك خطأ واضح على سيف الدين الجزيري ضد مدافع إنبي، ثم استكملت اللعبة ولم يكن هناك أي خطأ لصالح أوباما، لذلك كان على (فار) مراجعة حكم المباراة في قراره".

وواصل: "أما الحالة الثالثة، حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه محمود علاء عن طريق الخطأ ثم عدلها ضد حمزة المثلوثي، في رأيي إنذار علاء كان لابد أن يستمر بسبب السلوك غير الرياضي من قبل اللاعب".