"ظهور أول".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع الأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة، تواجد بيرسي تاو لأول مرة، ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب الجنوب أفريقي رفقة لويس ميكيسوني ضمن التشكيل الأساسي.

كما استقر موسيماني على استمرار الدفع بمحمد شريف في خط الهجوم، بينما يستمر غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق عن المباريات بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: بيرسي تاو، محمد مجدي "أفشة"، لويس ميكيسوني (محمود كهربا).

خط الهجوم: محمد شريف.