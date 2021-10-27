الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت وبنجلاديش في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الكويت وبنجلاديش في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 27-10-2021.

يستقبل ملعب جار بمدينة طشقند في اوزبكستان مباراة الكويت وبنجلاديش ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، التي تضم منتخب اوزبكستان والسعودية.

وكان من المقرر إقامة منافسات المجموعة الرابعة في الكويت، غير أنها قدمت اعتذارًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عدم استضافة المباريات بسبب رفض وفد منتخب بنجلاديش الحصول على لقاح فيروس كورونا، ليتم نقلها إلى اوزبكستان.

وسيسعى منتخب الكويت الاولمبي إلى تحقيق الانتصار على بنجلاديش وحصد أول 3 نقاط، قبل مواجهته الصعبة في ديربي الخليج أمام السعودية في الجولة الثانية، وبعدها اوزبكستان في الجولة الثالثة والأخيرة.

وكان آخر ظهور لمنتخب الكويت تحت 23 عاما في بطولة غرب اسيا خلال الشهر الجاري، وفشل في تجاوز دور المجموعات بعدما حصد نقطتين فقط من تعادله مع اليمن وعمان، بينما خسر أمام الأردن التي حصدت الكأس على حساب السعودية.

في المقابل، سيبحث منتخب بنجلاديش الاولمبي عن الظهور المشرف أمام نظيره الكويتي، وايضًا في بقية مباريات التصفيات نظرًا لصعوبة دخوله في المنافسة على خطف بطاقة التأهل إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الكويت وبنجلاديش اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية والكويت، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.