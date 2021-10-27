الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة السعودية واوزبكستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية واوزبكستان في الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة إلى كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 27-10-2021.

يستقبل منتخب اوزبكستان الاولمبي نظيره السعودي على ملعب باختاكور بمدينة طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تضم الكويت وبنجلاديش.

وكان من المقرر إقامة منافسات المجموعة الرابعة في الكويت، غير أنها قدمت اعتذارًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن عدم استضافة المباريات بسبب رفض وفد منتخب بنجلاديش الحصول على لقاح فيروس كورونا، ليتم نقلها إلى اوزبكستان.

ويدخل منتخب السعودية الاولمبي المباراة اليوم بهدف تحقيق الانتصار على صاحبة الضيافة اوزبكستان، من أجل تسهيل مهمة مباراتي الجولة الثانية أمام الكويت، والثالثة والأخيرة مع بنجلاديش.

ويمر المنتخب السعودي تحت 23 عاما بفترة جيدة، واستغل بطولة غرب آسيا من أجل إعداد لاعبيه للتصفيات، ونجح في التأهل إلى المباراة النهائية، ولكنه خسر اللقب لصالح شقيقه منتخب الاردن.

على الجهة المقابلة، يشارك منتخب اوزبكستان الاولبمي في التصفيات من أجل إعداد لاعبيه للمشاركة في البطولة التي ستقام على أراضيه في العام المقبل.

وستنطلق صافرة بداية مباراة السعودية واوزبكستان اليوم في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة شركة الرياضة السعودية SSC.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.