ما هو موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي، الأربعاء في افتتاح مبارياتهما بالموسم الجديد للدوري المصري الممتاز 2021-2022.



وكان الأهلي فشل في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، حيث حل ثانيا في جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن الزمالك البطل.

وانطلقت منافسات الدوري المصري الإثنين الماضي، حيث أقيمت 6 مباريات، شهدت جميعها تسجيل الأهداف، وكانت النتيجة الأكبر من نصيب مباراة سموحة والاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل 4-4.

وتقام مباراة مباراة الإسماعيلي والأهلي على برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

يذكر أن مباريات الدوري المصري تقام بحضور 1000 مشجع من كل فريق، وذلك بعد فترة طويلة من منع الجماهير من حضور في الملاعب.

وتبث مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورت.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورت عن المعلقين الذين سيقومون بالتعليق على مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ومن المنتظر أن يتولى الإعلامي مدحت شلبي التعليق عبر القناة الصوتية الأولى فيما يعلق محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

تتواجد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وتمتلك المجموعة 3 قنوات رياضية، وقناة عبر البث الأرضي.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 "H3"

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي "H3"

التردد الأرضي "التماثلي" : UHF9

التردد الأرضي "الرقمي" : UHF32