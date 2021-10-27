محمد صلاح يؤكد أنه أفضل لاعب فى العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي أنه يرى نفسه دائما أفضل لاعب في العالم وأن كثيراً من الجماهير يرونه الأفضل.



وخلال مقابلة مع قناة عربية رياضية قال مو صلاح:" طوال الوقت أرى نفسي أفضل لاعب في العالم، وذلك من أجل الوصول إلى كل الأرقام التي أريد تحقيقها، هناك من يرى أنني الأفضل في العالم، والبعض يختار لاعبًا آخر، في النهاية هي آراء ووجهات نظر شخصية".

وأضاف :"أحاول دائمًا أن أضع نفسي تحت ضغط لكي أخرج أفضل ما لدي، من أجل مساعدة الفريق، لأن أهدافى تسعدني إذا ساهمت في فوز الفريق، وفي بعض الأحيان أكون محظوظًا، وأحاول إعطاء كل ما لدي للفريق".

وتابع:" في الدوري الإنجليزي يتواجد أفضل اللاعبين في العالم، لا بد أن يكون لديك المقدرة للفوز بالبطولات والجوائز الفردية، لا يوجد شيء سهل في البريميرليج".

وواصل : " الموسم الماضي لم يكن سيئًا بالنسبة لي رغم ما عانى ليفربول منه، حاولت مساعدة الفريق قدر الإمكان وبالفعل تمكنت من ذلك، وحققنا المركز الثالث في البريميرليج".

وأكد : أن " البداية القوية للريدز هذا الموسم مهمة للغاية في المشوار الطويل للمنافسة على لقب الدوري، ليفربول سينافس على جميع البطولات، نحن اعتدنا في هذا النادي على ذلك، لأن ليفربول يبقى نادي بطولات".

وقال الملك المصري: "أشعر بالفخر كوني أصبحت الهداف التاريخى للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي متخطيا ديديه دروجبا، أمر رائع بالنسبة لي، وسعيد به للغاية، هذا ما كنت أريد إثباته عندما عدت من روما إلى الدوري الإنجليزي، أردت أن أثبت بأنني قادر على اللعب هنا وأثبت نفسي في الدوري الإنجليزي وأستطيع تسجيل الأهداف وصناعتها".