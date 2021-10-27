شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تعيين مدرب عام مصري فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعيين مدرب عام مصري في الفريق مفضلا الاكتفاء بجهازه المعاون والذي يضم فيرناندو مدرب الاحمال واوليفيرا مدرب حراس المرمي.

وحاولت إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب تعيين مدرب عام بمهام مدير كرة، الا ان المدير الفني رفض تماما فكرة اجراء أي تغييرات في الجهاز المعاون مؤكدا انه ليس في حاجة الي مدرب عام أو مدير كرة مصري.

من ناحية اخري استبعد الفرنسى باتريس كارتيرون ، أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق من قائمة أول مباراة فى الدورى الجديد موسم 2021 / 2022 والتى أمام إنبى بسبب عدم جاهزية اللاعب من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة فى اللقاء، الأمر الذى دفع كارتيرون لاستبعاده مع تحديد برنامج تريب خاص يقوم حفنى بتنفيذه خلال الفترة الحالية.

وضم كارتيرون لقائمة المباراة كلاً من حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.