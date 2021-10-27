شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يستفسر من اتحاد الكرة عن سبب طلب زيادة حكام القائمة الدولية لـ 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يستفسر فيه عن سبب طلب الجبلاية زيادة عدد الحكام المصريين فى القائمة الدولية إلى 8 بدلا من 7 كما هو متعارف عليه.

وتضمنت القائمة الدولية للحكام المصريين التى تم إرسالها إلى الفيفا، أسماء 8 حكام بدلا من 7، حيث تم وضع اسم الحكمين محمود ناجى وعبد العزيز السيد بعد رفع اسم جهاد جريشة الذى اعتزل التحكيم.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة منذ عدة أيام أسماء القائمة الدولية النهائية للحكام إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتم الاتفاق على إرسال 8 أسماء لحكام الساحة و 8 للحكام المساعدين بدلاً من 7 أسماء.

وجاءت أسماء حكام الساحة كالآتي :

محمود البنا – إبراهيم نور الدين –-أمين عمر - محمد عادل – محمد معروف – أحمد الغندور – محمود ناجي – عبد العزيز السيد.

الحكام المساعدين :

محمود أبو الرجال – أحمد حسام – سمير جمال – أحمد توفيق طلب – يوسف البساطي-هاني عبد الفتاح – سامي هلهل – شريف عبدالله.

على صعيد مختلف، استقر مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على شطب حكم فى الدرجة الثالثة يدعى محمود بكرى، بعد اعتدائه على المعد البدنى للجنة الحكام. وأكد مسؤولو لجنة الحكام، أن بكرى اعتدى على المعد البدنى للجنة الحكام بعد رسوبه فى اختبارات كوبر التى أجريت فى ستاد الجامعة بأسيوط.