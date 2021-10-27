شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون جنيه تثير أزمة بين الاتحاد السكندرى ومحمد صبحى وعمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل مسئولو الاتحاد السكندرى الرد على اتصالات عمار حمدى لاعب الاهلى ومحمد صبحى حارس فاركو بسبب مستحقاتهم المادية المتأخرة والمقدرة بمليون جنيه لكل لاعب وهو الامر الذى تسبب في أزمة بين الطرفين دفعت الثنائى للتفكير فى شكوى زعيم الثغر للحصول على مستحقاتهم.

ولعب محمد صبحى معاراً من الزمالك في صفوف الاتحاد السكندرى بالموسم الماضى قبل أن ينتقل لفاركو في الموسم الحالي بينما لعب عمار حمدى معاراً من الاهلى في صفوف زعيم الثغر قبل أن يعود للقلعة الحمراء بالموسم الحالي .

وفى وقت سابق ، أشاد مسئولو النادي الأهلي بالتزام عمار حمدي مهاجم الفريق منذ عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء الإعارة التي خاضها الموسم الماضي، حيث يؤدي اللاعب الشاب التدريبات بمنتهى القوة رغم عدم مشاركته في المباريات الماضية.

وأكد مسئولو الأهلي التزام عمار حمدي بالبرنامج الغذائي الموضوع له مشددين أنه لا صحة لاختراقه النظام الغذائي الموضوع اللاعبين لرغبته المستمرة في تناول الساندوتشات قبل التدريبات والمباريات كما يتردد.

وتابع مسئولو الأهلي أن سبب اقدام اللاعب على ذلك خلال فترة تواجده في الأندية السابقة أو خلال التحاقه بالمنتخب الأوليمبي هو تناول الوجبة الرئيسية قبل المباراة بـ7 ساعات الأمر الذي كان يتسبب في شعور اللاعب بالجوع ولكن داخل الأهلي يتم وضع نظام غذائي يجعل اللاعبين يتناولون الوجبة الرئيسية في وقت أقرب من انطلاق المباراة وهو الأمر الذي انهى تلك المشكلة نهائياً.